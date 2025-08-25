Госуслуга окажется, а мошенник не дозвонится

Перезагрузка госуслуг, предусматривающая переход от разрозненных сервисов к «жизненным ситуациям», помогла сократить сроки оказания услуг и количество необходимых документов почти на треть. Об этом вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко доложил 25 августа президенту Владимиру Путину. Еще одной темой обсуждения стал пилот по оптимизации внутренней бюрократии Белого дома. Кроме того, вице-премьер отчитался о разработке правительством второго пакета мер по защите граждан от мошенников, одна из ключевых его составляющих — возможность гражданам установить самозапрет на международные звонки.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко в докладе Владимиру Путину осветил самые популярные направления строительства цифрового государства — от новой модели госуслуг до борьбы со специфическими для этой сферы правонарушениями

Фото: пресс-служба президента РФ

Дмитрий Григоренко 25 августа на встрече с Владимиром Путиным обсудили реализацию цифровой повестки, в частности, развитие портала «Госуслуги» и сервисов «жизненные ситуации», меры по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, а также вопросы цифровизации госуправления.

Так, как сообщил вице-премьер, в настоящее время на портале можно получить более 1,6 тыс. различных госуслуг и сервисов, число зарегистрированных пользователей превышает 100 млн человек. При этом развитие госуслуг предусматривает их перезагрузку — переход от отдельных сервисов к их объединению по принципу «жизненных ситуаций» (каждый такой сервис объединяет порядка 17 госуслуг), отметил Дмитрий Григоренко. В результате все услуги находятся в одном месте и оказываются по принципу «одного окна».

На сегодняшний день работают 35 федеральных и более 180 региональных сервисов.

До конца 2025 года предполагается запустить еще 35 федеральных и 245 региональных «жизненных ситуаций».

«Мы их формировали, исходя из обратной связи от наших граждан — что им удобно и как им удобно»,— заметил вице-премьер, говоря о федеральных сервисах.

Как подчеркнул Дмитрий Григоренко, благодаря федеральным сервисам «жизненные ситуации» в среднем на 29% (с 28 до 20) сократилось количество нужных документов, на 35% (с 102 до 66 дней) — время получения госуслуг. Снизилось и число необходимых визитов в ведомства — на 64% (с 14 до 5 визитов). В пятерке самых востребованных сервисов оказались «Поступление в вуз онлайн (2,1 млн человек), «Выход на пенсию» (158 тыс.), «Участие в спортивных соревнованиях (136 тыс.), «Многодетная семья» (124 тыс.) и «Выезд на охоту, рыбалку» (101 тыс.). Следующим этапом трансформации должно стать проактивное оказание госуслуг (уже без заявлений от граждан и бизнеса и без посещений ведомств — государство предлагает услуги заранее, еще до того, как за ними обратились), заявили “Ъ” в аппарате чиновника.

Рассказал Дмитрий Григоренко и о пилоте с оптимизацией внутренней бюрократии в Белом доме — сейчас правительство масштабирует проект по упрощению и автоматизации внутреннего документооборота на министерства и ведомства.

Напомним, что эксперимент начался на площадке аппарата правительства и показал экономию трудозатрат в подготовке правительственных законопроектов. По поручению Дмитрия Григоренко (куратор проекта) правительство расширяет пилот. «Сейчас наша задача — не просто ускорять согласования и контролировать исполнение задач, а повышать реальную эффективность работы госаппарата»,— пояснял чиновник (см. “Ъ” от 29 июля).

Особое внимание на встрече было уделено вопросам борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством. Сейчас правительство работает над вторым пакетом мер. Одна из них — возможность гражданам установить самозапрет на международные звонки. Идею власти объясняют тем, что зачастую злоумышленники используют иностранные номера или действительно находятся за рубежом. «Мы делаем систему, где собираем все данные о мошенниках, чтобы тут же все знали, что это мошеннические, допустим, номера телефонов»,— сказал Дмитрий Григоренко.

Кроме того, в рамках второго пакета разрабатывается норма об ответственности за применение мошенниками искусственного интеллекта при совершении правонарушений. «Коллеги из правоохранительных органов нас сильно поддерживают»,— отметил вице-премьер. Предполагается и введение новых способов восстановления доступа к аккаунту на портале госуслуг — с помощью биометрии, через мобильные приложения банков или с использованием национального мессенджера, а также очно через обращение в МФЦ.

Венера Петрова