Премии рискуют попасть под сокращение

ЦБ планирует лишать топ-менеджеров банков премий за плохие финансовые показатели. Разработать механизмы для ограничения или возврата бонусов регулятор хочет до конца года, следует из опубликованного доклада. Так Банк России намерен стимулировать руководство компаний поддерживать их финансовую устойчивость. При этом, как отмечают авторы документа, в условиях санкций для кредитных организаций действуют послабления: ЦБ временно обнулил надбавки по капиталу и за системную значимость.

С чем связано ужесточение контроля? И как оно отразится на секторе? Экономист Сергей Хестанов считает, что инициатива вряд ли будет эффективна: «С конца прошлого года наблюдается явственное замедление российской экономики. Это происходит на фоне достаточно высокой ключевой ставки. Соответственно, в таких обстоятельствах вероятность того, что те или иные кредиты станут проблемными, заметно возрастает. Регулятор принимает меры, которые подтолкнут банковский менеджмент, по крайней мере, теоретически должны подтолкнуть, к тому, чтобы сотрудники думали не о краткосрочном результате, а на более долгосрочную перспективу.

На практике больших эффектов данная политика не принесет, поскольку все серьезные проблемы у российских банков, если и случались, то, как правило, не вследствие каких-то отдельных управленческих решений, а довольно глобальных процессов. Если расширительно трактовать эти идеи, то, с одной стороны, можно почти любой менеджмент в случае каких-либо проблем обвинить, с другой, чтобы любая регулятивная норма действительно четко работала и приносила пользу, очень важно, чтобы она носила формальный характер. Жестко формализовать такого типа вещи в принципе довольно сложно. Единственное реальное последствие этой инициативы — это своего рода моральное воздействие на корпус топ-менеджеров».

Как отмечают собеседники “Ъ FM”, механизм clawback, то есть возврат выплаченных бонусов, который обсуждает ЦБ, на практике не всегда работает гладко. Проблемы могут возникнуть, если нарушение обнаружено позже, чем было потрачено вознаграждение. Впрочем, скорее всего, действия регулятора направлены против небольшого количества участников рынка, полагает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин: «Последний такой случай был в 2023 году. После получения очень большой прибыли предшествующего года менеджмент в первом квартале распределяет часть этой прибыли в виде бонусов, разумеется, оформив это решение на совете директоров. Но в моменте краткосрочно это приводит к убыточности в силу ряда причин, потому что в первом квартале не такая высокая динамика финансовых показателей.

Формально распределение даже небольшой части огромной прибыли прошлого года единомоментно приводит к снижению капитала, которое беспокоит Банк России с точки зрения определенных критериев.

И такая ситуация не должна получить массового распространения. Из текущего доклада непонятно, какие критерии необходимо обсуждать. Если раньше основания для отмены и возврата бонусов, прежде всего, исходили из банкротного состояния банка, то теперь, возможно, регулятор хочет увязать восстановление финансового положения с новыми критериями оценки положения банка. Каких-либо окончательных параметров, которые бы пришли на смену первым четырем блокам, то есть оценке качества активов, качества капитала, ликвидности и доходности, Банк России пока не публикует. Одно можно сказать совершенно точно, что эти новые критерии не затронут массово кредитные организации, и это не будет влиять на программы долгосрочного вознаграждения».

Тем временем нагрузка на банковский сектор повышается. Главы крупнейших банков Герман Греф и Андрей Костин выступили против оборотных штрафов за нарушение прав заемщиков. Как считают в «Сбере», законопроект может только дестабилизировать банки и навредить вкладчикам. Новая инициатива Центробанка выглядит излишней, считает зампред правления АКБ Ланта-банк Ирина Рысь: «На самом деле эта инициатива уже частично реализована, потому что среди топ-менеджмента и руководителей банков среднего уровня есть механизм удержания бонусов для сотрудников, которые считаются риск-мейкерами и непосредственно участвуют в принятии решений.

На сегодняшний день этот бонус отложен на два-три года. Если регулятор планирует заниматься уже контролем премий менеджмента в банковской сфере, то, наверное, это станет не очень хорошим сигналом. Возможно, будет введен какой-то процент от финансового результата, ограничивающий общий суммарный возможный размер выплат бонусов руководству. Наверное, это нормально, если мы говорим о банках с госучастием. Но в частном бизнесе — это уже прямое вмешательство в ведение дел.

Естественно, у банков имеется множество нормативов, которые регулируют и качество вложений, и качество кредитного портфеля, и вложений в ценные бумаги, и в другие активы — очень много разных показателей, которые мы обязаны выполнять. Все финансовые организации находятся под пристальным и постоянным контролем со стороны регулятора, и поэтому уж совсем что-то неадекватное творить никто не будет. На рынке осталось не так много банков, и каждый дорожит своей репутацией и историей».

Как писал “Ъ”, по итогам прошлого года общая сумма выплат топ-менеджерам из 11 крупнейших банков составила почти 60 млрд руб. Это в полтора раза больше показателей 2023-го. При этом чистая прибыль тех же кредитных организаций увеличилась всего на 8%, до 2,5 трлн руб.

