Прокуратура проверит платную доставку пациентов на гемодиализ

Прокуратура Некоузского района начала проверку по сообщению о ненадлежащем обеспечении инвалида транспортом для доставки на гемодиализ. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Накануне ярославское отделение Народного фронта сообщило, что жительница некоузской деревни, будучи инвалидом, нуждается в трех процедурах гемодиализа в неделю, при этом на процедуры нужно ездить в Рыбинск. В центре соцобслуживания жительнице региона пояснили, что третья поездка будет платной.

«По ее подсчетам, на дорогу, включая паром через Волгу, потребуется около 3 тыс. руб. в месяц. Чтобы сэкономить на социальном такси, женщина пользуется общественным транспортом или попросту пропускает процедуру»,— говорится в сообщении отделения.

Областная прокуратура поручила районной начать проверку. В ходе мероприятий представители надзорного ведомства оценят, как исполняются требования законодательства в сфере здравоохранения, включая вопросы маршрутизации оказания медицинской помощи и надлежащего транспортного обеспечения.