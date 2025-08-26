Траулеры нагружают обязательствами

РСПП просит возложить на верфи обязанность предоставлять часть информации о строительстве судов, которая необходима Минпромторгу для подтверждения исполнения инвестором договора о закреплении инвестиционных квот. Минпромторг требует, чтобы всю информацию о ходе строительства предоставляли заказчики, но, по их мнению, часть документов может подготовить только верфь. В связи с этим РСПП предлагает обязать верфь предоставлять инвестору копии необходимых данных, а также ежеквартально информировать и инвестора, и Минпромторг о ходе строительства. По мнению экспертов, предложение бизнеса имеет смысл, поскольку существуют ситуации, когда инвестор исполняет свои обязательства, а верфь — нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

РСПП обратился в Минпромторг с предложением делегировать верфям часть ответственности за предоставление в министерство отчетности по контрактам на строительство рыбопромысловых судов в рамках программы инвестиционных квот. Соответствующие предложения, подготовленные комиссией РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре, 19 августа направил в Минпромторг статс-секретарь — вице-президент РСПП Александр Варварин.

«Квоты под киль» выдаются в обмен на инвестиции в строительство или модернизацию судов и перерабатывающих заводов. В рамках первого этапа программы предполагалось строительство 65 рыбопромысловых судов, сдано — 24. Ранее рыбопромышленники столкнулись с массовой задержкой сроков сдачи (см. “Ъ” от 5 сентября 2024 года). В марте в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева сообщали, что в рамках двух этапов программы заказчикам передано 40 судов, включая краболовы.

Минпромторг сейчас обновляет порядок осуществления контроля за строительством рыбопромысловых судов по программе. Как следует из замечаний РСПП (есть у “Ъ”), на инвестора возлагается обязательство предоставить в министерство копию графика строительства и ввода в эксплуатацию судна, учитывающего сроки разработки необходимой технической документации, сроки проведения закупочной кампании в отношении материалов и оборудования, поставок, формирования корпуса, монтажа основных систем и оборудования, спуска судна на воду, достройки на плаву, пусконаладочных работ, испытаний и подписания акта сдачи-приемки судна.

При этом, отмечает глава комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре Герман Зверев, обязательство верфи предоставлять такие документы инвестору отсутствует, «а значит, возможность выполнения им требований Минпромторга де-факто зависит от усмотрения корабелов». «Без этих материалов регулятор не сможет подтвердить исполнение требований договора о закреплении инвестиционной квоты, что грозит его расторжением и открытием банковской гарантии в размере до 1 млрд руб.,— подчеркивает господин Зверев.— В результате инвестор останется с "недостроем" и без производственного ресурса, который бы позволил окупить инвестиции в новое судно в объеме до 10 млрд руб.».

Для исключения риска лишения рыбопромышленных предприятий инвестквот РСПП предлагает обязать верфи предоставлять инвестору копии данных о технической готовности судна, графике строительства и вводе в эксплуатацию. Также РСПП хочет включить пункт о необходимости предоставления верфью в течение всего срока реализации проекта инвестору и в министерство ежеквартальных отчетов с планом работ на следующий период, графиком устранения отставания, справки о ходе строительства и пр. Сегодня по программе инвестквот отставание от графиков в среднем составляет от полугода до двух лет.

В Минпромторге не ответили на запрос “Ъ”, в Объединенной судостроительной корпорации от комментариев отказались.

По мнению главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, распределение части ответственности в пользу верфи выглядит разумным — есть ситуации, в которых инвестор выполняет обязательства, а верфь нет. Особенно, отмечает он, в свете известных проблем у некоторых верфей, таких как сдвиг сроков, неисполнение, аварии и т. д. В целом программа инвестквот, считает эксперт, с поправкой на санкционные ограничения позволила российским верфям получить новые компетенции и освоить серийное строительство рыбопромысловых судов. Некоторые риски реализовались, продолжает он, и, «к сожалению, заплатили за них все, в том числе заказчики». По мнению аналитика, в этой ситуации государство могло бы оказать поддержку, но не оказало.

Наталья Скорлыгина