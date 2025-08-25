Трамп прислал Алиеву совместные фотографии с подписью «ты великий лидер»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев опубликовал совместные фотографии с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Он отметил, что снимки прислал ему господин Трамп, одну из фотографий он подписал: «Ильхам, ты великий лидер».
Слева направо: Ильхам Алиев, Дональд Трамп и Никол Пашинян
Фото: @presidentaz
«Выражаю глубокую благодарность президенту Дональду Трампу за предоставленные им исторические фотографии с его личной подписью, а также за теплые слова, которые он написал»,— написал господин Алиев в соцсети Х.
8 августа Никол Пашинян, Ильхам Алиев и Дональд Трамп провели переговоры в Вашингтоне. По итогу Армения и Азербайджан парафировали мирное соглашение, а также подписали трехстороннюю Вашингтонскую декларацию (она включает в себя пункт о совместной разблокировке транспортных коммуникаций на Южном Кавказе). В договоре о мире стороны, в частности, отказались от территориальных претензий друг к другу.
