Самарский губернатор посетил крышу здания областного правительства

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев

вместе с рядом членов правительства региона поднялся на крышу здания обладминистрации. Об этом он сообщил в официальном канале в Max.

«С членами правительства вышли на крышу. Обсудили мастер-план развития города (сверху видно все), а также техническую отставку правительства. Поблагодарил коллег за плодотворную работу, больше года вместе. Обсудили реализацию планов»,— написал глава региона.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на прошлой неделе объявил о предстоящей отставке регионального правительства. По его словам, это произойдет осенью и связано с оптимизацией работы кабинета министров. В частности, планируется сократить число министерств и вице-губернаторов. Господин Федорищев подчеркнул, что это решение не связано с неудовлетворительными результатами работы чиновников. «Это технический шаг. Мы работаем одной командой, которая становится только сильнее»,— заявлял губернатор в своем Telegram-канале.

Евгений Чернов