На бизнес банков давит капитал
Нормативы будут сдерживать кредитную активность
Банки в этом году будут вынуждены больше внимания обращать на достаточность собственного капитала, чем на развитие своего кредитного бизнеса. Как отмечают аналитики, к концу 2025 года требования к достаточности капитала системно значимых банков существенно ужесточатся и пока у большинства из них этот показатель на границе минимального значения. По мнению экспертов, это может стать одним из факторов замедления активности на рынке кредитования.
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Согласно исследованию АКРА «Ключевые факторы капитализации российских банков в 2024–2025 годах», в 2025 году банки будут вынуждены наращивать капитал. «На фоне снижения запаса достаточности капитала у ряда лидеров отрасли относительно регуляторных минимумов проводимая Банком России макропруденциальная и денежно-кредитная политика будет стимулировать банки переходить к аккумулированию собственных средств и укреплению финансовой устойчивости в ближайшие 12 месяцев»,— говорится в документе.
В АКРА отмечают, что среднее значение норматива достаточности собственного капитала (Н1.0) всех системно значимых кредитных организаций (СЗКО) на 1 апреля более чем на 1 процентный пункт (п. п.) превышало минимально допустимое значение без учета надбавок (8%).
Вместе с тем для поддержания достаточности капитала для СЗКО до кризиса действовала надбавка в 1 п. п., для банков с универсальной лицензией — 2,5 п. п. В 2022 году Банк России разрешил временно эти надбавки не соблюдать, но начиная с 2024 года за пять лет до 2028 года они должны быть восстановлены. В результате к концу этого года СЗКО должны прибавить к минимальной планке общего норматива Н1.0 еще 0,5 п. п. за системную значимость и 1 п. п. для поддержания достаточности капитала. Кроме того, с 1 июля добавится 0,5 п. п. в виде антициклической надбавки, в результате к концу 2025 года минимальный норматив достаточности капитала системно значимых банков должен быть не ниже 10%.
Вместе с тем, как отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече с банкирами в конце февраля, ценой быстрого кредитного роста последних двух лет было то, что банки в значительной степени задействовали запасы капитала и ликвидности, которые у них были к началу 2022 года и которые были поддержаны регуляторными послаблениями. Так, в 2024 году розничный кредитный портфель вырос на 9,7%, корпоративный — на 17,9%.
Эльвира Набиуллина, председатель Банка России, 27 февраля:
«На наш взгляд, банки должны сосредоточиться на трех направлениях: укреплении капитальной базы, упреждении кредитных рисков и работе с возникающей проблемной задолженностью».
При этом, согласно исследованию АКРА, в настоящее время значение норматива достаточности капитала банковской группы (Н20.0) шести из десяти СЗКО, раскрывающих значение данного показателя, находится в диапазоне 9–11%, притом что минимально допустимое значение норматива на конец года с учетом надбавок должно составить 10%. В результате агентство прогнозирует сокращение темпов роста кредитного портфеля в 2025 году до 10%, что будет поддерживать капитализацию банковской отрасли. «Кредитная активность банков оставалась высокой в 2024 году, несмотря на сдерживающие меры Банка России, что привело к продолжающемуся заметному росту взвешенных по риску активов и обусловило давление на капитал»,— говорит директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров.
Впрочем, эксперты считают, что банкам не придется прибегать к экстренным мерам для наращивания капитала, чтобы поддержать свою долю на рынке кредитования. Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов отмечает, что в 2025 году не те денежно-кредитные условия и не та кредитоспособность заемщиков, учитывая их среднюю закредитованность, чтобы активно бороться за место на рынке кредитования. По мнению господина Беликова, прежние темпы загрузки капитала в нынешних условиях невозможны, так что это даже не вопрос каких-то жестких самоограничений. «Учитывая это, подавляющему большинству крупнейших банков не понадобятся прямые вливания в капитал для выполнения регуляторных требований даже с учетом ужесточенных надбавок»,— считает эксперт.