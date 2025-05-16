На бизнес банков давит капитал

Банки в этом году будут вынуждены больше внимания обращать на достаточность собственного капитала, чем на развитие своего кредитного бизнеса. Как отмечают аналитики, к концу 2025 года требования к достаточности капитала системно значимых банков существенно ужесточатся и пока у большинства из них этот показатель на границе минимального значения. По мнению экспертов, это может стать одним из факторов замедления активности на рынке кредитования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Согласно исследованию АКРА «Ключевые факторы капитализации российских банков в 2024–2025 годах», в 2025 году банки будут вынуждены наращивать капитал. «На фоне снижения запаса достаточности капитала у ряда лидеров отрасли относительно регуляторных минимумов проводимая Банком России макропруденциальная и денежно-кредитная политика будет стимулировать банки переходить к аккумулированию собственных средств и укреплению финансовой устойчивости в ближайшие 12 месяцев»,— говорится в документе.

В АКРА отмечают, что среднее значение норматива достаточности собственного капитала (Н1.0) всех системно значимых кредитных организаций (СЗКО) на 1 апреля более чем на 1 процентный пункт (п. п.) превышало минимально допустимое значение без учета надбавок (8%).

Вместе с тем для поддержания достаточности капитала для СЗКО до кризиса действовала надбавка в 1 п. п., для банков с универсальной лицензией — 2,5 п. п. В 2022 году Банк России разрешил временно эти надбавки не соблюдать, но начиная с 2024 года за пять лет до 2028 года они должны быть восстановлены. В результате к концу этого года СЗКО должны прибавить к минимальной планке общего норматива Н1.0 еще 0,5 п. п. за системную значимость и 1 п. п. для поддержания достаточности капитала. Кроме того, с 1 июля добавится 0,5 п. п. в виде антициклической надбавки, в результате к концу 2025 года минимальный норматив достаточности капитала системно значимых банков должен быть не ниже 10%.

Вместе с тем, как отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече с банкирами в конце февраля, ценой быстрого кредитного роста последних двух лет было то, что банки в значительной степени задействовали запасы капитала и ликвидности, которые у них были к началу 2022 года и которые были поддержаны регуляторными послаблениями. Так, в 2024 году розничный кредитный портфель вырос на 9,7%, корпоративный — на 17,9%.

Эльвира Набиуллина, председатель Банка России, 27 февраля: «На наш взгляд, банки должны сосредоточиться на трех направлениях: укреплении капитальной базы, упреждении кредитных рисков и работе с возникающей проблемной задолженностью».

При этом, согласно исследованию АКРА, в настоящее время значение норматива достаточности капитала банковской группы (Н20.0) шести из десяти СЗКО, раскрывающих значение данного показателя, находится в диапазоне 9–11%, притом что минимально допустимое значение норматива на конец года с учетом надбавок должно составить 10%. В результате агентство прогнозирует сокращение темпов роста кредитного портфеля в 2025 году до 10%, что будет поддерживать капитализацию банковской отрасли. «Кредитная активность банков оставалась высокой в 2024 году, несмотря на сдерживающие меры Банка России, что привело к продолжающемуся заметному росту взвешенных по риску активов и обусловило давление на капитал»,— говорит директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров.

Впрочем, эксперты считают, что банкам не придется прибегать к экстренным мерам для наращивания капитала, чтобы поддержать свою долю на рынке кредитования. Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов отмечает, что в 2025 году не те денежно-кредитные условия и не та кредитоспособность заемщиков, учитывая их среднюю закредитованность, чтобы активно бороться за место на рынке кредитования. По мнению господина Беликова, прежние темпы загрузки капитала в нынешних условиях невозможны, так что это даже не вопрос каких-то жестких самоограничений. «Учитывая это, подавляющему большинству крупнейших банков не понадобятся прямые вливания в капитал для выполнения регуляторных требований даже с учетом ужесточенных надбавок»,— считает эксперт.

Максим Буйлов