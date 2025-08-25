В Ярославле городской пикник посетили 150 тысяч человек

Большой городской пикник «Пир на Волге», прошедший 23-24 августа в Ярославле, посетили более 150 тыс. человек, из них 50 тыс. — туристы, в том числе иностранные. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«В этом году проводим его в девятый раз. В 2024-м фестиваль посетили более 150 тыс. человек за два дня. В этот раз мы рассчитываем побить этот рекорд»,— писал губернатор в первый день пикника.

По словам губернатора, некоторые туристы приехали в Ярославль целенаправленно для посещения «Пира на Волге».

Алла Чижова