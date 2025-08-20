Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Накопивший долги по алиментам выборжец погасил всю сумму на СВО

Житель Выборгского района Ленинградской области полностью закрыл долги по алиментам за время своего участия в специальной военной операции. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Отмечается, что отец перечислил в пользу несовершеннолетней дочери 600 тыс. руб. На это у него ушло полгода после заключения контракта с Минобороны РФ.

«Мужчина алименты выплачивал редко и не в полном объеме, официально не работал, от судебных приставов скрывался, в результате чего накопил внушительный долг. За неуплату алиментов сотрудники службы применили к нему комплекс мер принудительного характера», — говорится в ФССП.

Текущие алименты военнослужащий выплачивает в полном объеме, уточнили в ведомстве,

Приставы напомнили, что исполнительные производства в отношении алиментщиков, принимающих участие в спецоперации, не подлежат приостановлению в соответствии со ст. 40 Ф3 «Об исполнительном производстве».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с начала 2025 года большинство приостановленных петербургскими судами дел в связи с уходом на СВО связано именно с неуплатой алиментов. Так, по данным на начало марта, таких дел насчитывалось — 51, далее шла кража (32 дела), а следом — мошенничество (28 дел).

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Передовой состав».

Андрей Кучеров

