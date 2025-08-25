В голосовании о перестройке «дома-книжки» на Арбате победил проект-свиток

Столичные власти подвели итоги интернет-голосования в проекте «Активный гражданин» (АГ) о вариантах перестройки дома-книжки на Новом Арбате, в котором в советское время располагалась штаб-квартира СЭВ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект реконструкции комплекса зданий Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), в числе которых дом-книжка на Новом Арбате

Новый облик здания бывшего Совета экономической взаимопомощи (возведено в 1970 году по проекту архитекторов Михаила Посохина, Ашота Мндоянца и Владимира Свирского) предлагалось выбрать из трех вариантов. В первом слева и сзади за домом-книжкой изображен завернутый винтом небоскреб, напоминающий, как описывали его в АГ, свиток, размером примерно вдвое выше существующего здания СЭВ. Во втором варианте фигурировал комплекс из трех небоскребов еще большего размера. Два здания были соединены перемычкой и сужались кверху (издание «Москвич Mag» сравнило проект с космическим кораблем из фильма «Звездные войны»). В третьем проекте позади здания СЭВ планировалось выстроить небоскреб примерно в полтора раза выше, напоминающий парус. Высота и другие параметры зданий в описании проектов не приводились.

По итогам голосования 178 тыс. пользователей АГ был выбран первый вариант с проектом-свитком (его предпочли 46,76% респондентов), на втором месте — здание-парус (28% голосов). «Новая башня станет интерпретацией движения вверх, стремления к будущему, символом открытости свежим идеям, инновациям и творчеству»,— говорится на сайте столичной мэрии. Ранее в правительстве Москвы сообщали, что дом-книжку планируется превратить в «социокультурный кластер с образовательными, спортивными и культурно-развлекательными объектами», а его обновление нужно из-за плачевного технического состояния нынешнего здания СЭВ. Как сообщал в начале года “Ъ” (см. номер от 3 февраля), к реализации проекта мэрия планирует привлечь в качестве инвестора реновации ГК «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. В «Киевской площади» тогда заявляли, что общая площадь «нового социокультурного кластера» превысит 600 тыс. кв. м.

Александр Воронов