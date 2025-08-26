Балл рубль бережет

Стоимость обучения в российских вузах ежегодно увеличивается: как ранее заявляли в Минобрнауки РФ, в среднем по стране рост составил 11%. При этом поступление на бюджет не гарантируют даже высокие баллы за ЕГЭ. Учитывая это, депутат петербургского парламента предлагает дифференцировать стоимость обучения в зависимости от суммы баллов за экзамены: чем лучше абитуриент сдает ЕГЭ, тем меньше платит за новые знания. Такая практика, впрочем, уже действует в некоторых вузах, в том числе петербургских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автор законопроекта — депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Автор законопроекта — депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга предлагают обязать российские вузы предоставлять скидку на обучение студентам, которые сдали единый государственный экзамен с высокими баллами. Соответствующий законопроект за авторством депутата от фракции «Единая Россия» Андрея Рябоконя на прошлой неделе опубликовали на сайте петербургского парламента. «Единоросс» предлагает внести изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

Стоимость обучения на бакалавриате и специалитете, согласно задумке парламентария, должна напрямую зависеть от результатов ЕГЭ абитуриента. Речь идет только о тех, кто получает высшее образование впервые. Устанавливать стоимость с учетом скидки, по мнению парламентария, необходимо на весь срок обучения.

«Не должно быть такого, что абитуриент один балл не добрал, а платит как все студенты, которые не добрали много. Скидкой мы мотивируем школьника хорошо сдавать экзамены и экономим бюджет родителей. Практика скидок уже применяется в вузах, но она носит избирательный характер: не все вузы это делают, везде разный подход. Мы считаем, что должно быть единообразие, а методика должна быть четко установлена правительством РФ»,— прокомментировал «Ъ-СПб» депутат.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что стоимость обучения в университетах растет, опережая инфляцию. Как ранее писал «Ъ-СПб», в вузах Петербурга цена за год обучения выросла на 5–15%. В июле в Минобрнауки РФ заявили, что учиться по всей стране стало дороже в среднем на 12%: в Москве на 15,7%, в Петербурге — на 11,1%.

Кроме того, Андрей Рябоконь отмечает, что в последние несколько лет из-за расширения списка льготных категорий, которые имеют преимущества при поступлении, сокращается количество бюджетных мест для поступающих только по результатам ЕГЭ. «Таким образом зачастую "сильные", но не добравшие баллов абитуриенты не могут получить высшее образование из-за его высокой стоимости, а "слабые" абитуриенты, но из состоятельных семей,— имеют такую возможность»,— подытоживает «единоросс».

Пока решение о предоставлении скидок абитуриентам российские вузы принимают самостоятельно. В НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург скидка варьируется от 25% до 70% и зависит от суммы набранных за экзамены баллов без учета индивидуальных достижений. Петербургская «Вышка» — один из самых дорогих вузов города. Обучение, например, на программах «Архитектура» и «Дизайн» обойдется в 640 тыс. рублей. Это максимальная стоимость в петербургском кампусе. Чтобы учиться на направлении «Медиакоммуникации», придется заплатить 590 тыс. рублей, на «Прикладной математике и информатике» — 490 тыс. рублей, на «Физике» — 420 тыс. рублей.

Цены по сравнению с московскими, впрочем, выглядят даже демократичными. В столице обучение на «Медиакоммуникациях» обойдется в 790 тыс. рублей, а на «Прикладной математике и информатике» — в 850 тыс. рублей.

В Петербурге для того, чтобы учиться дешевле на 70%, например, на направлении «Программирование и инжиниринг компьютерных игр», необходимо набрать более 280 баллов, на «Прикладной математике и информатике» — более 290 баллов. Льгота действует только первые два семестра. После второй сессии процент будет зависеть от места в рейтинге студентов курса.

В прошлом году 74% первокурсников петербургской «Вышки» получили скидку на обучение. Начальник управления по организации приема и работе с абитуриентами НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Михаил Компанец отмечает, что система скидок для талантливых абитуриентов «работает много лет и показывает отличные результаты».

Дисконт, впрочем, предоставляют лишь некоторые вузы. Например, в Санкт-Петербургском государственном университете и в Горном университете такие льготы для поступающих не предусмотрены.

Стоимость обучения в ИТМО, одном из главных технических институтов Петербурга, варьируется от 399 до 559 тыс. рублей. Дороже всего учиться на программе «Прикладная математика и информатика». Скидок за результаты ЕГЭ вуз не предлагает. Однако в институте действует программа ITMO.STARS. «Абитуриентов, которым не хватило баллов, но они на конкурсной основе подтвердили свои уникальные достижения и мотивацию учиться, мы берем в университет за счет средств ИТМО в рамках программы ITMO.STARS, то есть им предоставляется 100-процентная скидка на обучение»,— рассказывают в пресс-службе вуза. В 2025 году таким образом в ИТМО поступили 15 человек.

В Санкт-Петербургском государственном экономическом университете скидка составляет 10%, предоставляется только на первый семестр обучения и только на определенные направления. Поступить дешевле можно на «Информационные системы и технологии», «Прикладную информатику», «Информационную безопасность», «Социологию», «Юриспруденцию» и так далее: для этого нужно набрать не менее 250 баллов за три экзамена с учетом баллов за индивидуальные достижения. По словам проректора по организации учебного процесса Юлии Малевич, скидки в вузе предоставляются каждый год, но их размер и условия получения меняются.

В петербургских вузах полагают, что предоставление скидки и ее размер должны зависеть не только от результатов выпускных школьных экзаменов, но и от успеваемости в университете. «Это создает здоровую конкуренцию и поддерживает высокие академические стандарты на протяжении всего обучения,— говорит Михаил Компанец.— Практика показывает: многие талантливые абитуриенты выбирают наш вуз именно благодаря системе финансовой поддержки, получая возможность обучаться в ведущем университете даже при ограниченном количестве бюджетных мест. Распространение подобного опыта на другие петербургские вузы поможет сделать качественное образование более доступным для мотивированных студентов».

Надежда Ярмула