Трамп заявил, что не знал об израильском ударе по больнице в Газе

Президент США Дональд Трамп заявил, что не был предупрежден об ударах по больнице в Газе, где, по данным палестинской стороны, погибли не менее 20 человек. Американский лидер заявил, что сожалеет о случившемся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Утром в понедельник СМИ сообщили об израильской атаке на больницу «Насер» на юге сектора Газа. По данным министерства здравоохранения Газы, погибли представители медицинского персонала, а также несколько журналистов. Начальник генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир поручил провести предварительное расследование обстоятельств удара.

Минздрав анклава сообщил, что все погибшие находились на четвертом этаже больницы, когда в здание попала ракета, а затем это же место подверглось еще одной атаке. Reuters пишет, что прямая трансляция, которую вел Хуссам аль-Масри, прервалась после первого удара, а в результате второго был ранен фотограф агентства Хатем Халед.

Анастасия Домбицкая