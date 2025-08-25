ЦАХАЛ проведет расследование обстоятельств удара по больнице в Газе

Начальник генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир поручил провести предварительное расследование обстоятельств удара по больнице «Насер» на юге сектора Газа. По данным палестинской стороны, в результате атаки погибли не менее 20 человек, среди них пятеро журналистов.

«Армия обороны Израиля сожалеет о любом ущербе, причиненном непричастным лицам, и не преследует журналистов как таковых. Армия обороны Израиля стремится максимально уменьшить ущерб, причиненный непричастным лицам, сохраняя при этом безопасность военнослужащих Армии Обороны Израиля»,— говорится в сообщении ЦАХАЛа.

По данным властей сектора Газа, погибли представители медицинского персонала, а также работавший оператором для агентства Reuters Хуссам аль-Масри, внештатная сотрудница Associated Press Мариам Абу Дакка, фотограф телеканала «Аль-Джазира» Мохаммад Салама и Муаз Абу Таха, сотрудничающий с NBC News. «Аль-Джазира» позднее уточнил, что погиб еще один журналист — Ахмед Абу Азиз.

Минздрав анклава сообщил, что все погибшие находились на четвертом этаже больницы, когда в здание попала ракета, а затем это же место подверглось еще одной атаке. Reuters пишет, что прямая трансляция, которую вел Хуссам аль-Масри, прервалась после первого удара, а в результате второго был ранен фотограф агентства Хатем Халед.

Лусине Баласян