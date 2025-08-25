ФК «Урал» в шестом туре Первой лиги разгромил «Волгу» из Ульяновска 4:0
Футбольный клуб «Урал» в шестом туре Первой лиги Pari разгромил «Волгу» (Ульяновск). Матч проходил на стадионе «Екатеринбург Арена» и закончился со счетом 4:0 (2:0) в пользу хозяев.
Футболисты "Урала" не оставили шансов "Волге"
Фото: ФК «Урал»
Голы забили: Хабибуллин (5 минута), Акбашев (26), Воронов (53, 65).
За шесть туров «Урал» набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице.
Следующий матч ФК «Урал» проведет 31 августа, в воскресенье, на стадионе «Екатеринбург Арена» — его соперником станет «Факел» из Воронежа.