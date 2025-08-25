Reuters: Украина может лишиться доступа к системе Starlink из-за Польши

Украина может лишиться доступа к спутниковой системе Starlink из-за вето президента Польши Кароля Навроцкого на законопроект о помощи украинским беженцам. Об этом заявил польский вице-премьер, министр по цифровым вопросам Кшиштоф Гавковский. В министерстве утверждают, что вето лишит Варшаву оснований для оплаты услуг Starlink, которые в настоящее время предоставляются Киеву за ее счет.

«Это положит конец интернету Starlink, который Польша предоставляет Украине, поскольку она ведет войну», — написал Кшиштоф Гавковский в соцсети X.

По словам официального представителя министерства по цифровым вопросам, вето президента на законопроект о помощи украинским беженцам лишает Варшаву законных оснований для оплаты услуг Starlink.

Президент Польши в понедельник наложил вето на законопроект о расширении государственной финансовой поддержки, предоставляемой украинским беженцам. Законопроект, который был одобрен Сеймом (парламентом) вскоре после начала специальной операции на Украине, предполагает выплату украинским беженцам ежемесячного пособия «800+» — выплату в размере 800 злотых (свыше $200) на каждого ребенка.

Представитель президента сообщил агентству Reuters, что оплата услуг Starlink все еще может быть восстановлена. Украинский дипломатический источник сообщил агентству, что Киев анализирует возможные последствия для украинцев.

9 марта глава Starlink Илон Маск назвал систему Starlink «костяком армии» и заявил, что без его терминалов «фронт на Украине обрушится». Он говорил, что замены для Starlink не существует. Госсекретарь США Марко Рубио тогда же отмечал, что «без Starlink Украина уже давно бы проиграла эту войну, а россияне уже стояли бы у границ Польши». При этом госсекретарь США отмечал, что Варшава «платит копейки от всей стоимости».

Анастасия Домбицкая