Президент Польши наложил вето на законопроект о помощи украинским беженцам

Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что наложил вето на принятый Сеймом (парламентом) законопроект, предоставляющий соцвыплаты и бесплатное медицинское обеспечение неработающим гражданам Украины, прибывшим в страну после февраля 2022 года.

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Законопроект, принятый вскоре после начала специальной операции на Украине, предполагает выплату украинским беженцам ежемесячного пособия «800+» — выплату в размере 800 злотых (свыше $200) на каждого ребенка. Инициатива включает в себя и другие льготные услуги. Мера носит временный характер, ее необходимо продлевать каждые полгода. В этот раз польский лидер решил скорректировать положения этой инициативы.

«Закон, предложенный три с половиной года назад, должен быть пересмотрен сегодня. Пособие в размере 800+ должно предоставляться беженцам, которые берут на себя обязательство работать»,— пояснил Кароль Навроцкий журналистам (цитата по TVP.Info).

«То же касается и медицинского обеспечения. Получается так, что граждане Украины, которые не платят отчисления в Фонд здравоохранения, находятся в привилегированном по отношению к гражданам Польши. Поэтому я не подписал закон о помощи гражданам Украины в таком виде»,— добавил польский президент. Он сообщил, что предложил альтернативный законопроект.

По данным ООН, по состоянию на апрель 2025 года число украинских беженцев в Европе достигло 6,3 млн человек, из них почти миллион — в Польше.

