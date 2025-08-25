Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Три человека находятся в больнице после столкновения катеров под Выборгом

Комитет по здравоохранению Ленобласти рассказал о состоянии пострадавших при столкновении катеров в Выборгском заливе, сообщает 47news. Всего пострадали семь человек, трое из них находятся в больнице.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Среди пострадавших одна женщина, сейчас она находится в реанимации. У нее зафиксировали политравму, переломы и раны. Еще два пассажира катера находятся в травматологическом отделении, их состояние оценивают как среднетяжелое.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что инцидент случился около пяти часов вечера 23 августа недалеко от базы отдыха «Лавола». По факту столкновения маломерных судов областной СК на транспорте возбудил уголовное дело.

Андрей Маркелов

