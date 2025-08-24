После столкновения двух маломерных судов в Ленобласти пострадали семь человек

Семь человек пострадали при столкновении двух маломерных пассажирских судов в акватории Выборгского залива, сообщает пресс-служба Ленинградского следственного отдела на транспорте ЗМСУТ СК РФ.

Судно, пострадавшее при столкновении в Выборгском заливе Ленобласти

Фото: Пресс-служба Ленинградского следственного отдела на транспорте ЗМСУТ СК РФ Судно, пострадавшее при столкновении в Выборгском заливе Ленобласти

Инцидент случился вечером 23 августа недалеко от базы отдыха «Лавола», троих пассажиров доставили в больницу. Следователи провели осмотр места происшествия, зафиксировали на обоих судах механические повреждения и назначили необходимые судебные экспертизы.

По факту аварии возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что три гражданина Китая пострадали при обрушении строительных лесов в Ленобласти. Вероятно, что инцидент случился из-за падения обломков беспилотников.

Андрей Маркелов