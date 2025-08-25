Генпрокурор Краснов стал единственным претендентом на пост главы Верховного суда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России сообщила, что генеральный прокурор Игорь Краснов стал единственным претендентом на должность председателя Верховного суда. Прием заявлений окончен, сообщает «РИА Новости».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Игорь Краснов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Игорь Краснов подал заявления и документы в ВККС ранее сегодня. Вакансия на должность председателя Верховного суда была открыта 29 июля. Заявки принимались до 18:00 мск 25 августа.

По закону председатель суда назначается Советом федерации по представлению президента при наличии положительного заключения ВККС. Должность председателя Верховного суда России стала вакантной в связи со смертью 22 июля Ирины Подносовой.