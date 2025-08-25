Количество погибших в ДТП под Переславлем выросло

Количество погибших в аварии на дороге, идущей в обход Переславля-Залесского в Ярославской области, выросло с трех до четырех. Об этом сообщили в УМВД.

Фото: Прокуратура Ярославской области

По данным правоохранителей, 25 августа в 16:10 столкнулись машина Skoda и грузовой автомобиль DAF с полуприцепом. Один из автомобилей загорелся. Погибли водитель и три пассажира легкового авто.

«По предварительной информации, водитель автомобиля "Шкода Октавия" пересек сплошную линию автомобильной разметки, выехал на полосу встречного движения и произвел столкновение с грузовым автомобилем "ДАФ", двигавшимся во встречном направлении»,— сообщили в областной прокуратуре.

На месте работают оперативные службы. Надзорное ведомство поставило на контроль ход и результаты проверки.