Польша перестанет оплачивать Starlink для Украины

Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о продлении помощи украинским беженцам. В связи с этим, как сообщил вице-премьер Кшиштоф Гавковский, Польша остановит оплату терминалов Starlink для Украины.

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters Кароль Навроцкий

«Кароль Навроцкий своим решением отключает интернет Украине, ведь де-факто это означает его решение по закону о помощи гражданам Украины. Это конец интернета Starlink, который Польша предоставляет Украине, пока та ведет войну»,— написал вице-премьер Польши Кшиштоф Гавковский в соцсети X.

Как уточнил господин Гавковский, с 1 октября у Польши не будет правовых оснований для оплаты Starlink. При этом представитель президента сообщил Reuters, что власти страны могут и продолжить финансирование, если парламент примет законопроект, который предложил Кароль Навроцкий.

Ранее господин Навроцкий наложил вето на законопроект о продлении социальных выплат и бесплатного медицинского обеспечения неработающим украинским беженцам. В качестве альтернативы он предложил собственный вариант документа.