Реставратор Ирэн Хаустова скончалась на 88-м году жизни

Из жизни в возрасте 87 лет ушла реставратор Ирэн Хаустова, разрабатывавшая проекты восстановления крепостей Ленобласти, сообщает «Леноблнаследие» 25 августа. Коллеги выразили свои искренние соболезнования родным и близким известного специалиста.

Фото: Пресс-служба «Леноблнаследия» Реставратор Ирэн Хаустова, известная по проектам восстановления крепостей в Ленобласти

«Мы будем помнить Ирэн Александровну как профессионала своего дела, интересующуюся личность, энергичного, не привыкшего отступать перед трудностями человека»,— говорится в сообщении.

Госпожа Хаустова известна по проектам реставрации крепостей в Ивангороде, Приозерске, Копорье, а также крепостных сооружений Выборга — Анненских укреплений, башни Ратуши, Часовой башни и Пацерлакса.

