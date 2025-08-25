Реставратор Ирэн Хаустова скончалась на 88-м году жизни
Из жизни в возрасте 87 лет ушла реставратор Ирэн Хаустова, разрабатывавшая проекты восстановления крепостей Ленобласти, сообщает «Леноблнаследие» 25 августа. Коллеги выразили свои искренние соболезнования родным и близким известного специалиста.
Фото:
Фото: Пресс-служба «Леноблнаследия»
«Мы будем помнить Ирэн Александровну как профессионала своего дела, интересующуюся личность, энергичного, не привыкшего отступать перед трудностями человека»,— говорится в сообщении.
Госпожа Хаустова известна по проектам реставрации крепостей в Ивангороде, Приозерске, Копорье, а также крепостных сооружений Выборга — Анненских укреплений, башни Ратуши, Часовой башни и Пацерлакса.
