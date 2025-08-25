Премьер Франции внесет на голосование в парламент вопрос о доверии правительству

Премьер-министр Франции Франсуа Байру сообщил, что 8 сентября планируют вынести на внеочередную сессию парламента вопрос о вотуме доверия правительству. Тем самым глава правительства хочет заручиться поддержкой для принятия законопроекта о бюджете, предполагающего, что 2026 год пройдет без индексации пенсий, пособий и налоговых шкал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Франсуа Байру

Фото: Abdul Saboor / Reuters Франсуа Байру

Фото: Abdul Saboor / Reuters

«Я обратился к президенту республики с просьбой созвать внеочередную сессию парламента, на которой правительство поставит вопрос о доверии»,— сказал Франсуа Байру на пресс-конференции в Париже, которая транслировалась в аккаунте правительстве в соцсети X.

Франсуа Байру — шестой премьер-министр за два президентских срока Эмманюэля Макрона — был назначен главой французского правительства в декабре 2024 года. Его план по бюджету нацелен на то, чтобы сэкономить почти €44 млрд. Оппозиция, включая крайне правое «Национальное объединение», пригрозила добиться отставки премьера, если он не внесет изменения в законопроект.

Подробнее — в материале «Ъ» «Премьеру Франции трудно быть с блогом».

Лусине Баласян