Премьеру Франции трудно быть с блогом

Стремительно теряющий популярность глава французского правительства Франсуа Байру решил напрямую обратиться к согражданам в YouTube, чтобы пояснить в своих роликах, почему стране надо сесть на голодную диету. За тем, как премьер-министр поучает соотечественников с экрана, а те потешаются над ним и поучают его в ответ, наблюдал корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Франции Франсуа Байру

Фото: @FrancoisBayrou-FBDirect Премьер-министр Франции Франсуа Байру

Фото: @FrancoisBayrou-FBDirect

Ролики, которые Франсуа Байру решил адресовать французам, получили название FB Direct (по инициалам его имени и фамилии). Это можно переводить по-разному: прямо «Ф. Б. в прямом эфире», иносказательно «Ф. Б.— от первого лица» или даже «Откровенный Ф. Б.». На первом видео, опубликованном 5 августа, Байру в своем кабинете в Матиньонском дворце в белой рубашке с черным галстуком говорит в камеру: «Слушайте внимательно», «Я стараюсь смотреть вам в глаза». И тут же обещает объяснить «по-человечески», почему стране нужно урезать расходы на €43,8 млрд. В обход политических оппонентов, без посредников, Откровенный Ф. Б. хочет достучаться до сердец и кошельков сограждан.

Он рисует перед ними выбор: «Либо осознанные усилия, либо жертвы, к которым все равно нас принудят».

План Байру включает многие непопулярные меры: в частности, отмену двух выходных дней и заморозку социальных выплат и пенсий (см. “Ъ” от 16 июля). При этом, согласно опросам Ifop, 72% французов считают, что бремя экономии распределено несправедливо. У Байру одна правда, у них — другая. Главная претензия слушателей: государство требует у них все больше и больше, а само без счета тратит их деньги, отправляя за границу, принимая на французской земле «всю нищету мира», и при этом позволяет своим функционерам жить припеваючи. Почему бы премьер-министру, отставным политикам, магнатам не начать с себя? Этот социалистический тренд «отнять и разделить» издавна знаком и близок населению. Звучит и важный упрек, что за налоговые деньги государство — пособиями и субсидиями — пытается купить «социальный мир», расписываясь тем самым в своей слабости.

На следующий день после публикации видео набрало 64 тыс. просмотров. Комментариев — около 5 тыс. подавляющее большинство из них — критические, а подчас и откровенно оскорбительные.

Некоторые пришли именно с этой целью: «Я зашла на это видео, чтобы оставить комментарий и высказать свое мнение о некомпетентности политиков. Я рада видеть, что мне даже не нужно высказываться — все французы, впервые за долгое время, думают одинаково!»

Именно поэтому самым интересным становится не речь Байру и его аргументы, которые французы в более подробном виде уже слышали во время его пресс-конференций и парламентских выступлений, а развернувшаяся внизу «книга жалоб и предложений», ярко характеризующая отношение французов к своему правительству — пусть даже тех французов, которые пишут комментарии.

«Никакого реального обсуждения не предлагается (ни референдума, ни гражданской конвенции). Послание таково: "у вас есть выбор… между тем, чтобы принять мои меры или принять мои меры…" Это не диалог, это легитимация политики жестокой экономии».

«Хватит говорить "мы". "Вы" будет уместнее. "Вы будете прилагать усилия", "вы должны платить за все дерьмо, которое мы натворили"».

«Начните экономить, закрыв ассоциации, отменив пособия иностранцам во Франции, помощь иностранцам в их странах, сократите число народных избранников и, главное, их зарплаты».

«Глупость — сбрасывать тонны еды в Газу. Это арабские страны должны проявить милосердие к палестинцам, кормить и приютить их, а не Франция. Но соседние страны их не хотят, потому что палестинцы сеют террор везде, где появляются».

«Франция со всеми ее трудностями была великой страной, а теперь она стала посмешищем всего мира, страной, над которой издеваются, которую атакуют и оскорбляют, но которой при этом с удовольствием пользуются — при попустительстве властей, использующих государственные финансы как свои собственные, с полной уверенностью, что пополнят их, обобрав французов».

Реальных предложений немного, куда больше обиды и раздражения.

Блог премьер-министра — жест отчаяния, но и вызов.

Байру, по сути, уже стоит в «очереди на выход»: его рейтинг на историческом минимуме, реформы массово отвергаются, союзники держатся на расстоянии, а оппозиция грозит вотумом недоверия. В этой ситуации он избрал прямую коммуникацию как один из последних козырей в попытке продемонстрировать искренность и готовность взять на себя ответственность. Его девиз — «Никогда без французов» — звучит как мантра.

И в этой почти театральной искренности матерого 74-летнего политика есть что-то глубоко французское.

Абсурдность ситуации, готовность к провалу, разгул публичной критики, тысячи колких комментариев кажутся скорее свидетельством эмоциональной свободы и силы демократии. Во многих странах премьер бы не оправдывался, а приказывал. Во Франции — самодельный ролик на YouTube, неудачные ракурсы, непрофессиональные съемки, слишком большая голова, как в телевизионных скетчах-гиньолях, и просьба: «Послушайте меня…».

Едва ли тактика Байру обернется успехом в парламенте. На фоне общего к нему недоверия и летней апатии ролики FB Direct уже стали поводом для иронии: «Он хочет заработать на YouTube, чтобы уменьшить госдолг». Или, например, такое: «Это невероятно — с такими-то большими ушами, а все равно не слышит народа».

Алексей Тарханов