Продажи седана Lada Aura в Петербурге начали расти

Тринадцать новых автомобилей Lada Aura зарегистрировали в Петербурге в течение июля, сообщает Telegram-канал AutoRun 25 августа. Это почти половина от всего объема регистраций седана в городе за весь текущий год. По итогам семи месяцев удалось реализовать 30 машин.

На текущий момент Aura более интересна розничным покупателям, ее приобрели 20 человек. Оставшиеся десять купили корпоративные клиенты автосалонов. Доля премиального седана в структуре продаж Lada в городе на Неве составляет всего 0,6%.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Автозавод Санкт-Петербург», наряду с АвтоВАЗ и «LADA Ижевск», возобновил сборку автомобилей после корпоративного отпуска с 28 июля по 17 августа.