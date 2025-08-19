В Екатеринбурге до октября перекроют улицы Розы Люксембург и Карла Маркса

С 20 августа по 7 октября в Екатеринбурге будет ограничено движение на улицах Розы Люксембург и Карла Маркса, сообщили в администрации города. Это связано с работами «Водоканала» по прокладке водопроводных и канализационных сетей к зданию на ул. Розы Люксембург, 45.

Специалисты закроют движение транспорта по нечетной стороне ул. Розы Люксембург и части ул. Карла Маркса возле домов №37 и №39. На закрытом участке установят дорожные знаки и указатели для водителей. Объезд будет организован по улицам Розы Люксембург — Куйбышева — Белинского — Карла Маркса. Маршруты общественного транспорта останутся без изменений.

Ранее АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» объявила о перекрытии части ул. Краснофлотцев с 9 августа по 20 сентября для модернизации тепловых сетей. Движение будет закрыто от дома №27 до ул. Старых Большевиков.

Ирина Пичурина