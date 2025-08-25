Никитин спокойно отнесся к параду «Локомотива» без своего участия

Игорь Никитин сообщил о нейтральном отношении к тому, что ярославский ХК «Локомотив» не пригласил его и его тренерский штаб на праздник в честь победы в Кубке Гагарина. Позицию бывшего главного тренера клуба приводит «Спорт Экспресс».

«Для меня было важно выиграть чемпионство с Ярославлем, а все остальное не принципиально. В межсезонье не было хоккея, поэтому, мне кажется, обсуждались такие нюансы. А вообще ни тренерский штаб, ни я не обращали на это внимание. У меня достаточно работы. Самое главное, что мы выиграли с Ярославлем. Та работа, которую мы проделали, увенчалась успехом»,— сказал Никитин.

Напомним, что в мае 2025 года «Локомотив» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии плей-офф КХЛ команда обыграла челябинский «Трактор». К чемпионству ярославский клуб привели в том числе Игорь Никитин, Дмитрий Юшкевич, Рашит Давыдов, Антон Курьянов и Дмитрий Пирожков.

В июне «Локомотив» объявил, что Никитин «по собственной инициативе» расторг соглашение, которое действовало до 2027 года. Позже он был назначен главным тренером московского ЦСКА. Остальной штаб также перешел в столичный клуб.

Никитин и его тренерский штаб не были приглашены на парад чемпионов, который прошел 3 августа в Ярославле. Также клуб отказался делать чемпионские перстни бывшему наставнику и другим тренерам, перешедшим в ЦСКА.

Алла Чижова