Туск: Польша не будет отправлять войска на Украину

Премьер-министр Польши Дональд Туск на встрече с канадским коллегой Марком Карни заявил, что страна не будет отправлять миротворцев на Украину после завершения конфликта. Однако Варшава готова помочь с организацией помощи Киеву, передает газета Wirtualna Polska.

Фото: Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters Дональд Туск

«Я подтвердил, что, хотя Польша не намерена отправлять войска на Украину после окончания войны, она будет отвечать за логистическую организацию помощи Украине и за защиту европейско-российской и европейско-белорусской границ»,— сказал господин Туск.

По словам польского премьер-министра, Польша и Канада будут тесно сотрудничать в вопросе помощи Киеву. Две страны также планируют общие проекты в сфере энергетической отрасли.

Европейские страны в ближайшее время намерены предоставить план по гарантиям безопасности для Украины. Франция, Великобритания, ФРГ, Эстония, Чехия и другие европейские страны допустили отправку своих военнослужащих для поддержи украинской армии и создание сил обеспечения безопасности на море, в воздухе и на суше. Российская сторона считает, что гарантии безопасности не могут обеспечиваться без участия России.

