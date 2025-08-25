В Самарской области восстановят инфраструктуру на юге региона после урагана

В Хворостянском районе Самарской области продолжаются работы по ликвидации последствий урагана, который накануне причинил значительный ущерб. Стихия разрушила крыши техникума, школьного спортзала, четырех многоквартирных и пяти частных домов. Также повреждены участки теплотрассы, газопровода и линии электропередач. В результате урагана были повалены деревья и дорожные знаки.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по текущей ситуации. Власти поблагодарили все службы за быструю реакцию и начало восстановительных работ. Особое внимание уделяется ремонту зданий учебных заведений и жилых домов. Работы требуют значительных затрат, и район не сможет справиться с этим самостоятельно.

Жителям Хворостянского района пообещали, что помощь будет оказана в ближайшее время.

Андрей Сазонов