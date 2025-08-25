В Самарской области ликвидируют последствия урагана

В минувшее воскресенье на территории Хворостянского района прошел ураган. В результате природной стихии была раскрыта крыша средне-специального учебного заведения на площади 900 кв. м, повреждены кровли спортивного зала районной школы, четырех многоквартирных домов и пятичастных домовладений, повреждены два участка теплотрассы, газопровода, линии электропередач, повалены деревья.

На заседании комиссии Хворостянского района были определены меры, направленные на ликвидацию угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, а также главам сельских поселений поручено провести мероприятия по расчету необходимых затрат на проведение аварийно-восстановительных работ кровель многоквартирных домов и социально значимых объектов районной инфраструктуры.

Надзорное ведомство координирует деятельность органов местного самоуправления и ответственных служб по ликвидации последствий урагана в целях предотвращения негативных последствий для жителей района, сообщили в прокуратуре Самарской области.

Алексей Алексеев