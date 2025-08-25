Суд в Крыму арестовал обвиняемую в доставке в здание ФСБ иконы со взрывчаткой

Киевский суд Симферополя на два месяца арестовал женщину, которая доставила в управление ФСБ по Крыму икону со взрывчаткой, передает ТАСС.

Речь идет о 54-летней жительнице Волгоградской области. Утром 25 августа ее задержали на контрольно-пропускном пункте здания УФСБ. Во время досмотра у нее нашли православную икону, в которую было вмонтировано самодельное взрывное устройство фугасного типа мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте.

На допросе женщина сказала, что украинские спецслужбы оформили на нее кредит и обманом вовлекли в террористическую деятельность. Как заявила пресс-служба ФСБ, подрыв устройства привел бы к гибели не только сотрудников российской спецслужбы, но и самой исполнительницы теракта.