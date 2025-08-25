Погода помешала МЧС Киргизии запустить дрон для поиска россиянки на пике Победы

Из-за плохой погоды в Киргизии не удалось запустить дрон для поиска российской альпинистки Натальи Наговициной, сообщило МЧС страны. С беспилотника планировалось установить ее местонахождение и состояние, но погодные условия помешали выполнению задачи.

В связи с непогодой не смог вылететь вертолет Airbus Helicopters H125, который дежурил на месте происшествия два дня. Вертолет ожидал улучшения погоды, но так и не дождался и был возвращен на базу. В Киргизию прибыли итальянские пилоты с опытом работы в Гималаях, но из-за невозможности вылетов они были вынуждены покинуть страну.

12 августа Наталья Наговицина сломала ногу при спуске с пика Победы. Ей оказал первую помощь напарник, который затем спустился за помощью. На следующий день альпинисты из Италии и Германии доставили ей необходимые вещи, но из-за сложных погодных условий были вынуждены спуститься. Позже стало известно, что одному из итальянских альпинистов стало плохо, и он скончался. 20 августа МЧС Киргизии сообщило, что двух других спутников Наговициной, россиянина и немца, доставили в больницу.

Спасательный вертолет, направленный на помощь Наговициной, совершил жесткую посадку на высоте 4600 метров из-за плохой погоды. На борту находились десять человек, двое из которых пострадали. 19 августа дрону удалось установить, что Наговицина жива и находится в палатке. Однако вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин считает, что спасти ее будет практически невозможно.

Подробнее — в материале «Ъ» «Горы не отпустили».