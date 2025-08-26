Из каких школ поступают в лучшие вузы России

Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) в 11-й раз выпустило рейтинги ведущих школ России на основании данных о поступлении школьников в лучшие вузы страны. Составлены списки двух типов.

Первый — рейтинги по конкурентоспособности выпускников, в них перечислены школы с наибольшей долей выпускников, поступивших в топовые университеты страны. Второй тип — списки по общему количеству выпускников, поступивших в лучшие вузы,— это рейтинги в абсолютном выражении, без поправки на численность выпускных классов, отражающие масштабы подготовки сильных абитуриентов.

Начиная с прошлого года исследование позволяет сравнивать качество подготовки школьников не только на общероссийском, но и на региональном уровне — для 85 субъектов РФ подготовлены рейтинги по конкурентоспособности выпускников (ранее на уровне отдельных субъектов выпускались только рейтинги по масштабу подготовки). Таким образом, всего подготовлено 176 рейтингов школ.

Рейтинги по конкурентоспособности выпускников:

Рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников — топ-300 школ. Рейтинги лучших школ России по конкурентоспособности выпускников по укрупненным направлениям подготовки — топ-100 школ в четырех сферах: «Технические, естественно-научные направления и точные науки», «Экономика и управление», «Социальные и гуманитарные направления» и «Медицина». Рейтинги лучших школ 85 регионов РФ по конкурентоспособности выпускников — от 3 до 50 позиций.

Рейтинги по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России:

Федеральный рейтинг школ по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России,— топ-500 школ. Рейтинги лучших школ 85 регионов РФ по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России,— от 5 до 50 позиций.

Общенациональный рейтинг по конкурентоспособности выпускников, как и год назад, возглавил Физтех-лицей им. П. Л. Капицы в Долгопрудном. Второе место занял СУНЦ МГУ, на третье поднялся Физико-математический лицей №31 г. Челябинска, обошедший московский лицей «Вторая школа». Позиции с пятой по седьмую сохранили Физико-математическая школа г. Тюмени, школа №179 (Москва) и Президентский физико-математический лицей №239 (Санкт-Петербург). В топ-10 также вошли СУНЦ Новосибирского государственного университета, Университетская гимназия МГУ и столичная школа №2007 ФМШ.

Свежий выпуск исследования вновь показал рост конкурентоспособности региональных школ, бросающих вызов столичным учебным заведениям. Так, упомянутый челябинский Физико-математический лицей №31 улучшил рейтинговую оценку и вплотную приблизился к дуэту признанных лидеров. Наиболее впечатляющую динамику в топ-50 демонстрируют школы, расположенные за пределами двух столиц. Это Самарский региональный центр для одаренных детей (+29 мест в рейтинге), Областная гимназия имени Е. М. Примакова из Одинцовского района Московской области (+26 мест), Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат (+25 мест) и СУНЦ IT-лицей Казанского университета (+24 места).

Что же касается новых участников рейтинга, с ходу вошедших в число 25% лучших школ, то и в этом случае преобладают учреждения, расположенные за пределами кольцевых автодорог Москвы и Санкт-Петербурга. Так, Первый университетский лицей имени Н. И. Лобачевского, расположенный на Кубани в Усть-Лабинске и входящий в структуру МГУ им. М. В. Ломоносова, сразу занял 11-е место. Президентский лицей «Сириус» (федеральная территория в Краснодарском крае) дебютировал на 59-й строке, а Физмат-лицей имени академика В. Г. Кадышевского наукограда Дубны расположился на 68-й позиции.

По количеству вошедших в рейтинг учебных заведений Москва по-прежнему имеет огромный отрыв от других регионов. Столица представлена 94 школами, тогда как ближайшие конкуренты, Московская область и Санкт-Петербург, представлены 36 и 28 учреждениями соответственно. 15 школ из списка лучших находятся в Свердловской области, 13 в Томской области, 12 в Татарстане, по 10 в Самарской и Челябинской областях. Всего же в топ-300 фигурируют школы из 48 регионов России.

Рейтинги по конкурентоспособности выпускников по укрупненным направлениям подготовки измеряют успешность поступления выпускников школ в лучшие университеты России на направления подготовки определенного профиля: это «Экономика и управление», «Технические, естественно-научные направления и точные науки», «Социальные и гуманитарные направления» и «Медицина». По каждому из перечисленных направлений составлены списки 100 лучших школ.

Результаты «технического» рейтинга наиболее устойчивы: состав первой тридцатки сохранился в сравнении с прошлым годом на 90%, а если смотреть на весь список — более чем на 80% (81 участник рейтинга 2025 года входил в число лучших и годом ранее). На первых ролях здесь те же учебные заведения, что и в основном рейтинге: победил Физтех-лицей им. П. Л. Капицы (Долгопрудный, Московская область), следом расположились другие участники топ-5 «комплексного» списка — СУНЦ МГУ, Вторая школа (Москва), челябинский ФМЛ №31 и тюменская ФТШ.

В тройке «экономического» рейтинга обошлось без изменений: первенствовал Лицей Финансового университета, на второй и третьей строчках — Экономический лицей РЭУ им. Г. В. Плеханова и Лицей Президентской академии РАНХиГС (все расположены в столице). Здесь прочны позиции лицеев при вузах, а также негосударственных школ — такие учреждения заняли более трети мест в списке, а среди десяти лучших экономических школ девять являются частными либо входят в структуру университетов. Традиционное доминирование Москвы в этой сфере не ослабевает — почти 80% участников рейтинга находятся в столице или ближайшем Подмосковье.

Рейтинг по социальным и гуманитарным направлениям возглавила расположенная в Одинцовском районе Подмосковья Областная гимназия имени Е. М. Примакова, обошедшая Предуниверситарий МГЛУ. Стоит отметить третье место Лицея Финансового университета, вошедшего в тройку призеров сразу в двух рейтингах (социогуманитарном и экономическом), и четвертую строку Гуманитарного лицея г. Томска — впервые муниципальное учреждение заняло столь высокую позицию в данной сфере.

Лучшим по направлению «Медицина» в седьмой раз подряд стал Медицинский Сеченовский предуниверсарий (Москва). На второе место с 11-го поднялся лицей №116 имени А. С. Умеркина (Казань), третьим стала средняя школа №144, расположенная в Красноярске. Обращает на себя внимание демократичность медицинского рейтинга: наряду с учреждениями-гигантами, школами при вузах и известными учебными заведениями крупных городов в нем присутствуют небольшие муниципальные школы из разных регионов страны, к примеру Разуменская школа №2 (Белгородская область, пгт. Разумное) или Муслюмовская гимназия (Татарстан, с. Муслюмово).

В абсолютном выражении больше всего абитуриентов для топовых университетов подготовил Лицей НИУ ВШЭ, занявший первое место в федеральном рейтинге школ по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России. В пятерку крупнейших поставщиков студентов для лучших вузов страны также вошли общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства (Москва), Бауманская инженерная школа №1580, СУНЦ НГУ и Физтех-лицей им. П. К. Капицы.

Как составлялся рейтинг

Рейтинги лучших школ России по конкурентоспособности выпускников от RAEX показывают, в каких школах наибольшая доля выпускников, успешно поступающих в лучшие университеты страны. Рейтинги базируются на предоставленной ведущими вузами эксклюзивной информации о приемных кампаниях 2023 и 2024 годов. Использовались данные 47 вузов, входивших в топ-50 рейтинга вузов RAEX в 2023 или в 2024 году. Всего агентством обработана информация о поступлении свыше 240 тыс. выпускников школ.

Рейтинги отвечают на вопрос, в каких школах наиболее высока концентрация выпускников, ставших студентами ведущих университетов страны. Для этого количество выпускников школы, поступивших на очную форму обучения в лучшие вузы, делилось на общее количество выпускников рассматриваемого учебного заведения (для предметных рейтингов учитывались только выпускники, поступившие на соответствующие направления). Влияние на итоговый балл школ также оказывали уровень вузов, в которые поступали выпускники, и основание для зачисления абитуриента (на бюджетной основе по общему конкурсу, на платной основе, по целевому набору или без вступительных испытаний по результатам олимпиад).