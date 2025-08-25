Губернатор Ульяновской области вновь переставил министров

В понедельник на очередном заседании штаба по комплексному развитию региона губернатор Ульяновской области Алексей Русских объявил о новых перестановках в региональном правительстве.

Как ранее уже прогнозировал «Ъ-Волга», губернатор сообщил кабмину, что с 1 сентября должность вице-премьера и министра промышленности, инвестиций и науки покидает Сергей Васин, проработавший на этом посту восемь месяцев, а ранее руководивший АО «Корпорация развития Ульяновской области» (100% в собственности региона, занимается инвестициями). Сергей Васин принял решение покинуть пост в связи с поступившим предложением о новой работе.

Глава региона сообщил, что направление поддержки и развития промышленности Ульяновской области (видимо, название министерства, которое покидает Сергей Васин, теперь также изменится) в должности министра возглавит Наталья Артемьева, в настоящее время — руководитель регионального Фонда финансирования промышленности и предпринимательства.

Должность министра финансов, отметил губернатор, «будет преобразована», занимающая пост министра Наталья Брюханова станет заместителем председателя правительства — министром финансов. Теперь в зону ее ответственности также войдут региональное Агентство госзакупок и направление социально-экономического развития муниципальных образований.

Алексей Русских сообщил, что Николай Скобелин покидает должность министра спорта. Сейчас идет рассмотрение кандидатур на этот пост, а «пока министерство укрепляется» Сергеем Безруковым, президентом региональной федерации дзюдо, председателем областного спортивного совета (он будет назначен на должность заместителя министра спорта).

Само министерство спорта, а также Агентство ветеринарии (оно было под кураторством Сергея Васина), по словам губернатора, теперь переходят под кураторство зампреда облправительства Вадима Андреева. Судя по всему, вице-премьера, курирующего инвестиции, больше не будет, его ставка переходит Наталье Брюхановой.

Сергей Титов, Ульяновск