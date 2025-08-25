В Ярославской области выявили 6,5 тысяч безбилетников

В Ярославской области с начала 2025 года выявили 6,5 тыс. попыток безбилетного проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

В статистику входят Ярославль, Ярославский округ, Рыбинск, Данилов, Углич, Переславль-Залесский, Ростов. Штраф за безбилетный проезд составляет 2 тыс. руб. Общая сумма штрафов составила 13 млн руб.

«Необходимо оплачивать проезд непосредственно при посадке в транспорт, сотрудники контрольно-ревизорской службы проводят проверки во время движения»,— напомнили в правительстве области.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что штрафы за безбилетный проезд выросли в связи с модернизацией автобусного транспорта.

Алла Чижова