Теннисные рейтинги
Рейтинг АТР
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 480 очков. 2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 9590. 3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6230. 4 (4). Тейлор Фритц (США) — 5575. 5 (5). Джек Дрейпер (Великобритания) — 4440. 6 (6). Бен Шелтон (США) — 4280. 7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 4130. 8 (8). Алекс де Минаур (Австралия) — 3545. 9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 3240. 10 (10). Лоренцо Музетти (Италия) — 3205. 11 (11), Хольгер Руне (Дания) — 3050. 12 (12). Каспер Рууд (Норвегия) — 2905. 13 (13). Даниил Медведев (Россия) — 2760. 14 (14). Томми Пол (США) — 2610. 15 (15). Андрей Рублев (Россия) — 2610. 16 (16). Якуб Меншик (Чехия) — 2430. 17 (17). Фрэнсис Тиафо (США) — 2340. 18 (18). Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 2185. 19 (19). Франсиско Серундоло (Аргентина) — 2135. 20 (20). Артюр Фис (Франция) — 2120… 94 (90). Роман Сафиуллин (Россия) — 676.
Рейтинг WTA
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 11 225. 2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 7933. 3 (3). Коко Гауфф (США) — 7874. 4 (4). Джессика Пегула (США) — 4903. 5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 4733. 6 (6). Мэдисон Кис (США) — 4699. 7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4433. 8 (8). Джасмин Паолини (Италия) — 4116. 9 (9). Аманда Анисимова (США) — 3869. 10 (10). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3663. 11 (11). Эмма Наварро (США) — 2960. 12 (14). Екатерина Александрова (Россия) — 2916. 13 (12). Каролина Мухова (Чехия) — 2838. 14 (15). Клара Таусон (Дания) — 2781. 15 (13). Элина Свитолина (Украина) — 2726. 16 (16). Паула Бадоса (Испания) — 2564. 17 (22). Диана Шнайдер (Россия) — 2476. 18 (17). Дарья Касаткина (Австралия) — 2361. 19 (18). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2265. 20 (19). Людмила Самсонова — 2219… 25 (26). Вероника Кудерметова — 1763… 29 (31). Анна Калинская — 1582… 45 (44). Анастасия Павлюченкова — 1245… 53 (45). Анастасия Потапова — 1136… 65 (68). Камила Рахимова — 966… 67 (64). Полина Кудерметова — 963… 80 (78). Анна Блинкова — 878… 90 (100). Анастасия Захарова (все — Россия) — 831.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.