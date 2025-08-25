Мессенджер MАХ завершил интеграцию с сервисом для подписи документов «Госключ»

Технологию электронной подписи «Госключ» подключили к национальному мессенджеру MAX. Как сообщили в пресс-службе мессенджера, пользоваться системой теперь смогут клиенты банков, мобильных операторов и других организаций.

Вместе с отправленным договором в диалоге у пользователя появится ссылка на «Госключ». Она бесшовно запускает сервис, где можно поставить электронную подпись. Все сделки, оформленные в «Госключе», также фиксируются на «Госуслугах», что гарантирует безопасность личных данных пользователей, отметили в MAX.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому физлица, юрлица и индивидуальные предприниматели смогут подписывать документы в приложении «Госключ» только через мессенджер MAX. В тексте закона уточняется, что требование о подписании документов через MAX не применимо «для реализации полномочий госорганов».