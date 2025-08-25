Первый круг US Open
Мужчины. Тейлор Фритц (США, 4)—Эмилио Нава (США) 7:5, 6:2, 6:3. Бен Шелтон (США, 6)—Игнасио Бусе (Канада) 6:3, 6:2, 6:4. Новак Джокович (Сербия, 7)—Лернер Тьен (США) 6:1, 7:6 (7:3), 6:2. Бенжамен Бонзи (Франция)—Даниил Медведев (Россия, 13) 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4. Якуб Меншик (Чехия, 16)—Николас Ярри (Чили) 7:6 (7:5), 6:3, 6:4. Алехандро Давидович Фокина (Испания, 18)—Александр Шевченко (Казахстан) 6:1 6:1 6:2. Иржи Легечка (Чехия, 20)—Борна Чорич (Хорватия) 3:6, 6:4, 7:6 (7:5), 6:1. Томаш Махач (Чехия, 21)—Лука Нарди (Италия) 6:3, 6:1, 6:1. Адриан Маннарино (Франция)—Таллон Грикспор (Нидерланды, 29) 7:5, 6:4, 6:0. Брэндон Накасима (Япония, 30)—Йеспер де Йонг (Нидерланды) 6:2, 6:7 (5:7), 2:6, 6:2, 7:6 (10:7). Лучано Дардери (Италия, 32)—Ринки Хиджиката (Австралия) 6:2, 6:1, 6:2.
Женщины. Арина Соболенко (Белоруссия, 1)—Ребека Масарова (Швейцария) 7:5, 6:1. Джессика Пегула (США, 4)—Маяр Шериф (Египет) 6:0, 6:4. Джасмин Паолини (Италия, 7)—Дестани Айава (Австралия) 6:2, 7:6 (7:4). Эмма Наварро (США, 10)—Ван Яфань (Китай) 7:6 (11:9), 6:3. Александра Эала (Филиппины)—Клара Таусон (Дания, 14) 6:3, 2:6, 7:6 (13:11). Белинда Бенчич (Швейцария, 16)—Чжан Шуай (Китай) 6:3, 6:3. Дженис Тьен (Индонезия)—Вероника Кудерметова (Россия, 24) 6:4, 4:6, 6:4. Елена Остапенко (Латвия, 25)—Ван Сиюй (Китай) 6:4, 6:3. Лейла Фернандес (Канада, 31)—Ребекка Марино (Канада) 6:2, 6:1. Маккартни Кесслер (США, 32)—Магда Линетт (Польша) 7:5, 7:5. Анастасия Потапова (Россия)—Чжу Линь (Китай) 6:4, 4:6, 6:2. Анна Блинкова (Россия)—Юлия Стародубцева (Украина) 6:3, 6:1. Полина Кудерметова (Россия)—Нурия Паррисас Диас (Испания) 2:2, отказ. Маркета Вондроушова (Чехия)—Оксана Селехметьева (Россия) 6:3, 7:6 (7:3). Виктория Азаренко (Белоруссия)—Хина Иноуэ (Япония) 7:6 (7:0), 6:4.