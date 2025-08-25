В ярославских автобусах меняют таблички с QR-кодами
В Ярославле в салонах общественного транспорта таблички с QR-кодом для оплаты проезда теперь будут пластиковыми. Об этом сообщили в правительстве области.
Фото: Правительство Ярославской области
«От бумажных листовок на стеклах в салонах общественного транспорта мы переходим к более современным и удобным пластиковым табличкам с QR-кодами для оплаты проезда. В настоящее время новые QR-коды появились более чем в 170 автобусах»,— пояснил губернатор Михаил Евраев.
Также принято решение об изменении места размещения табличек: теперь они будут расположены не на окнах, а на корпусах автобусов. Таблички во всех автобусах заменят до конца сентября.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что наличную оплату в общественном транспорте в областном центре отменили с 1 января 2025 года. При этом с апреля в городе можно оплачивать проезд с помощью приложений «2ГИС» и «Яндекс Go», а также «Ярославская область. Транспорт».