Хуситов бьют за кассетный боеприпас

Военная разведка Израиля приступила к пополнению списка потенциальных боевых целей на территории Йемена. Причиной стала первая в истории попытка вооруженного движения «Ансар Аллах» (хуситы) 22 августа запустить в сторону еврейского государства баллистическую ракету с кассетной боевой частью. Израильской ПВО перехватить ракету не удалось — она упала в окрестностях Тель-Авива. А через день, в воскресенье, 24 августа, израильские ВВС обрушили на районы Йемена, контролируемые хуситами, удары, нацеленные на военную и энергетическую инфраструктуры. В зоне поражения оказалось и высшее командование движения «Ансар Аллах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Израильский удар по Сане

Фото: Stringer / Reuters Израильский удар по Сане

Фото: Stringer / Reuters

О намерении военной разведки Израиля пополнить список целей на территории Йемена сообщило издание Maariv. По его данным, в новый перечень могут войти не только высокопоставленные командиры движения «Ансар Аллах», но и объекты его военной, правительственной и гражданской инфраструктур. При этом Maariv не исключает, что израильские акции возмездия могут быть направлены и за пределы Йемена. В Израиле не сомневаются, что за действиями хуситов стоит Иран, пытающийся изменить в свою пользу баланс сил на Ближнем Востоке после 12-дневной войны с Израилем, в том числе за счет активизации йеменских боевиков.

Сообщение Maariv появилось через день после того, как израильские ВВС нанесли серию ударов по Сане, столице хуситов. Как уточнила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в число целей вошли правительственный комплекс с президентским дворцом, которые использовало командование «Ансар Аллах», электростанции «Асар» и «Хиджаз», которые обеспечивают энергоснабжение для нужд боевого крыла группировки, а также топливное хранилище, которое также эксплуатировалось «военной машиной» хуситов.

«Удары были проведены на основе точной разведывательной информации и стали прямым ответом на продолжающиеся атаки хуситов против Израиля и его граждан»,— подчеркнули в канцелярии главы правительства.

Новый обмен ударами между Израилем и хуситами начался с запуска баллистической ракеты из Йемена 22 августа. Хуситы регулярно ппытаются поразить территорию еврейского государства с начала войны в секторе Газа 7 октября 2023 года, однако на сей раз йеменская ракета впервые содержала кассетную боевую часть. Такой боеприпас представляет особую опасность для гражданского населения: он имеет большой радиус поражения, и его несдетонировавшие части годами остаются взрывоопасными.

Ракета с кассетной боевой частью упала в окрестностях Тель-Авива, несмотря на несколько попыток перехвата. По версии израильских военных, провал попытки отразить нападение с юга Аравийского полуострова никак не связан с уникальными возможностями запущенной ракеты, которая, как утверждается, просто разрушилась в воздухе. Вместе с тем в Израиле опасаются, что подобный удар может указывать на расширение боевых возможностей «Ансар Аллах». Хуситы недавно получили от Ирана либо техническую документацию и оборудование, позволяющие наладить производство кассетных боеприпасов, либо готовый боеприпас, рассуждает Maariv.

Впрочем, международно признанное правительство Йемена уже предупреждало, что военно-технические возможности «Ансар Аллах» расширяются.

Так, через несколько дней после завершения 12-дневной войны министр информации, культуры и туризма в центральном правительстве республики Муаммар аль-Эриани выступил с заявлением, что Иран пытается перевести свои производственные мощности по созданию баллистических ракет и беспилотников в районы Йемена, контролируемые «Ансар Аллах». Это, предупредил министр, чревато губительными последствиями для «региона и мира», потому что Йемен рискует превратиться «в мастерскую по развитию запрещенных (военных.— “Ъ”) программ» и «в передовую ракетную базу» иранских сил. Применение хуситами ракеты с кассетной боевой частью может стать подтверждением этих слов.

Нил Кербелов