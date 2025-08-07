В вузы Петербурга впервые в истории было подано свыше 1 млн заявлений на поступление

В петербургские вузы в рамках приемных кампаний впервые за всю историю было подано свыше 1 млн заявлений. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Приемная кампания близится к завершению. Число заявок на поступление от абитуриентов в 2025 году возросло на 17% по сравнению с итогами 2024-го (1 млн 48 тыс. против 855 тыс.).

«Спрос на обучение в петербургских вузах растет не только у жителей Северной столицы, но и у абитуриентов из других регионов России. Растет и авторитет петербургской высшей школы за рубежом»,— прокомментировал ситуацию губернатор города Александр Беглов.

Господин Беглов также отметил, что в текущем году каждое десятое заявление на поступление от абитуриентов в России подано в петербургские вузы. При этом возросло и количество заявлений на бюджетные места. В 2024 году их насчитывалось 611 тыс., в 2025-м — 673 тыс.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в петербургские вузы по квоте для участников СВО поступили 2400 человек.

Дарья Астанина