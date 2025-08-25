Fitch подтвердило кредитный рейтинг США на уровне "AA+"

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило платежеспособность США на уровне «АА+». Прогноз стабильный.

Рейтинг Fitch включает в себя три категории: дефолтная (подкатегории D, RD), спекулятивная (от С до BB) и инвестиционная (от BBB до AAA). Самый низкий кредитный рейтинг D означает банкротство страны, при самом высоком рейтинге ААА риск дефолта оценивается как минимальный.

«Fitch прогнозирует, что дефицит бюджета в 2025 году сократится до 6,9% ВВП с 7,7% в 2024 году благодаря значительному росту доходов»,— сказано в пресс-релизе.

Рейтинг США подкреплен высоким уровнем дохода на душу населения, устойчивой экономикой, финансовой гибкостью благодаря роли доллара на мировом рынке. Среди экономических уязвимостей агентство отметило дефицит бюджета, большую процентную нагрузку и растущий госдолг. Он вдвое превышает медианный показатель в рейтинговой категории «АА».

В Fitch добавили, что ожидаемый доход от введенных торговых пошлин достигнет $250 млрд в 2025 году. Годом ранее они принесли в бюджет США $77 млрд.

Самый высокий рейтинг «ААА» сохранялся у США почти 30 лет до 2023 года. Затем агентство Fitch понизило его до «АА+». Снижение рейтинга произошло из-за ожидания ухудшения фискальной ситуации, высокой долговой нагрузки, сохранения угрозы рецессии и роста ставки Федеральной резервной системы.