27 человек пострадали и трое погибли при обстрелах Черноземья за выходные

За прошедшие выходные ВСУ атаковали Белгородскую, Воронежскую, Курскую и Орловскую области, в том числе с помощью беспилотников. По данным Минобороны, по макрорегиону выпустили как минимум 77 БПЛА.

Согласно сводкам оборонного ведомства, 43 дрона использовали для ударов по Белгородской области . По данным губернатора Вячеслава Гладкова, за выходные по региону выпустили как минимум 258 БПЛА и 179 боеприпасов. В результате атак пострадали 22 человека. Разрушения получили 77 жилых помещений, 103 транспортных средства.

Неделей ранее за выходные ВСУ атаковали Белгородскую, Воронежскую, Курскую и Орловскую области с помощью как минимум 87 БПЛА, погибло четыре человека.

