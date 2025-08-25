У команды—участницы гонки Vuelta украли велосипеды на €250 тыс.

У команды Visma, участвующей в шоссейной многодневной гонке Vuelta a Espana, украли велосипеды. Об этом сообщается на странице Visma в социальной сети X.

Vuelta проходит по дорогам Испании, Франции, Андорры и Италии. Общая протяженность маршрута составляет 3138 км. Велогонка завершится 14 сентября.

«Вчера вечером грузовик наших механиков был взломан, несколько велосипедов были украдены. Мы прилагаем все усилия, чтобы команда была готова к третьему этапу», — говорится в заявлении команды. Также отмечается, что полиция начала расследование. La Gazzetta dello Sport со ссылкой на источник сообщает, что сумма ущерба оценивается в €250 тыс.

Третий этап велогонки стартует 25 августа. После двух дней Vuelta первое место в общем зачете занимает представитель Visma датчанин Йонас Вингегор.

В июле у команды—участницы Tour de France украли велосипеды на €143 тыс. Через несколько дней они были найдены.

