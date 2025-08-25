Минспорт хочет разработать список книг для футболистов

Минспорт запланировал совещание по повышению уровня интеллектуальной подготовки молодых футболистов. Для спортсменов могут составить специальный перечень книг, сообщил глава ведомства Михаил Дегтярев.

По его словам, желательно, чтобы футболисты «кроме игры в футбол еще транслировали смыслы». Речь идет о «честной игре, благородстве, преданности, верности, разных знаниях», пояснил господин Дегтярев. Чтобы футболисты их транслировали, «они эти мысли должны иметь», добавил он. Минспорт обсудит эту тему с Российским футбольным союзом.

Как считает Михаил Дегтярев, футболисты «должны расти не только на поле», и тогда «будет полный порядок». «Может быть, перечень книг утвердим, которые брать перед матчем, читать на сборах»,— рассказал он на пресс-конференции (цитата по ТАСС). Еще одно предложение — устраивать для спортсменов лекции, «приглашать известных ученых, писателей, деятелей культуры».

Михаил Дегтярев, под руководством которого был запущен процесс возвращения россиян на крупные международные соревнования, рассказал «Ъ», что еще два-три года изоляции могли привести к катастрофическим потерям. В числе негативных последствий он назвал возможное снижение притока молодых россиян в детско-юношеские школы.

Подробности — в интервью министра «Ъ».