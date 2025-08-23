Циклон «Северин» вновь станет причиной ливней и гроз в Петербурге

Из-за влияния циклонического вихря «Северин», центр которого расположился над акваторией Финского залива, 23 августа в Санкт-Петербурге пройдут кратковременные дожди, местами ливни с грозой. Об этом пишет в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ

В регионе ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями, отмечает синоптик. Температура воздуха в Петербурге составит +16…+18 градусов, в Ленобласти — +15…+20 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, при грозе —порывистый. Атмосферное давление останется на отметке 750 мм рт. ст.

Завтра, 24 августа, в Северной столице +9…+11 градусов ночью и +15…+17 градусов днем. Временами дожди.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что 23 августа из-за дождя и грозы в Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Артемий Чулков