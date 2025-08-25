Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
ЦБ планирует ограничить бонусы менеджменту банков при ухудшении финположения

Банк России подготовит механизм ограничения выплаты бонусов менеджменту кредитных организаций при ухудшении их финансового положения. Это следует из доклада ЦБ о развитии банковского регулирования и надзора.

«Мы разрабатываем дополнительные механизмы, чтобы повысить заинтересованность менеджмента в поддержании финансовой устойчивости банков»,— говорится в документе. Разработка концепции запланирована на второе полугодие 2025 года. Кроме того, Банк России рассмотрит возможность введения механизма clawback — возврата бонусов, выплаченных менеджменту. График реализации будет определен позже.

В докладе отмечается, что в условиях санкций Центробанк временно обнулил надбавку поддержания достаточности капитала и надбавку за системную значимость кредитных организаций. При этом действуют ограничения на выплату дивидендов и бонусов, если банк не соблюдает установленные надбавки.

По итогам 2024 года объем вознаграждений ключевых управленцев 11 крупнейших банков России составил почти 60 млрд руб., увеличившись на 63%. При этом чистая прибыль этих банков выросла лишь на 8,4%, до 2,575 трлн руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ключевым повысили ставку».

