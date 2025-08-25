Глава Польши предложил уравнять бандеровскую символику с нацистской и советской

Президент Польши Кароль Навроцкий предложил запретить в стране демонстрацию символики ОУН-УПА (Организация украинских националистов и Украинская повстанческая армия; обе в России признаны экстремистскими и запрещены). Заявление прозвучало после того, как он наложил вето на законопроект о помощи украинским беженцам и предложил собственный.

«Считаю необходимым включить в этот законопроект четкий лозунг "Стоп бандеровщине" и приравнять в уголовном кодексе бандеровскую символику к символике немецкого национал-социализма и советского коммунизма»,— сказал Кароль Навроцкий на пресс-конференции (цитата по wPolityce).

По мнению политика, запрет указанной символики поможет «искоренить российскую пропаганду и строить польско-украинские отношения, основанные на настоящем партнерстве, взаимном уважении и чуткости». Он добавил, что также считает необходимым внести поправки в закон «об Институте национальной памяти — комиссии по расследованию преступлений против польского народа».