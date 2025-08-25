В ДТП на дорогах Петербурга и Ленобласти за выходные пострадали 38 человек

За минувшие выходные, с 22 по 24 августа, на дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло в общей сложности 984 ДТП — 734 в городе и 250 в соседнем регионе. Такими цифрами в понедельник поделились в региональном ГУ МВД.

Из случившихся аварий без пострадавших не обошлось 20 дорожных инцидентов в Петербурге и 12 — в Ленобласти. Общее число травмированных — 21 и 17 соответственно. При этом в ДТП в области пострадали трое детей.

Не обошлось и без погибших — два человека лишились жизни в результате аварий в Ленинградской области.

Прежде «Ъ-СПб» писал о смертельном ДТП на Кольцевой автодороге, где «Газель» задела эвакуатор и наехала на водителя сломавшегося на трассе автомобиля. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Андрей Цедрик