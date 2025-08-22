«Газель» задела эвакуатор и насмерть сбила водителя сломавшегося авто на КАД

На КАД «Газель» задела эвакутор и наехала на водителя сломавшийся машины. От полученных травм пострадавший скончался, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Накануне, в 22:25, на 56-м километре внешнего кольца КАД водитель сломавшегося Citroеn ожидал погрузки машины на эвакуатор. Малотоннажный грузовик совершил касательный наезд на стоящий на обочине эвакуатор и сбил мужчину.

Полиция проводит проверку по факту случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Артемий Чулков